アイヌ民族の伝統音楽とロックを融合して演奏するバンド「アイヌ・アート・プロジェクト」。右端は早坂賀道さん＝札幌市アイヌ民族のアーティスト早坂賀道（よしみち）さん（60）が、伝統音楽とロックを融合して演奏するバンド「アイヌ・アート・プロジェクト」を結成して四半世紀となる。当初は「そんなのはアイヌじゃない」と批判を浴びたが、支持が広がり、若い仲間が続くように。「文化は進化して当たり前。誰もが沖縄の民謡