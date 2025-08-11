2023年から実施されている『日本のみなさん、おつかれ生です。プロジェクト』の一環として、2025年7月8日（火）から、『マルエフ』と『黒生』を2：1でブレンドした『アサヒ生ビールワンサード』が北海道にて数量限定で発売されています。 画像：アサヒビール株式会社 『アサヒ生ビールワンサード』は『出張マルエフ横丁』で人気の飲み方を再現した商品。『マルエフ』のまろやかな味わいに『黒生』