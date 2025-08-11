「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）阪神がヤクルトに連勝し、今季最長となる６カード連続の勝ち越しを決めた。優勝マジックは１つ減らして「２９」。先発の才木浩人投手が２失点完投で２年連続の２桁勝利となる１０勝目をマークした。◇◇２年連続となる２桁勝利を挙げた才木。チームメートから勧められた健康フードで、体調面にも気を使っている。１つ年下の湯浅が、大好物のアサイーボウルを勧