ペット好きの人が結婚相談所を訪れるケースが増えてきています。婚活を進めるにあたって気をつけておくべきこととは？（写真：Graphs／PIXTA）結婚相談所の経営者として婚活現場の第一線に立つ筆者が、急激に変わっている日本の婚活事情について解説する本連載。今回は、近年、一人暮らしでもペットを飼っている人が増えていることから、飼っていない人とのミスマッチが起こりやすくなっている現象を解説。両者の心理について迫り