ペット好きの人が結婚相談所を訪れるケースが増えてきています。婚活を進めるにあたって気をつけておくべきこととは？（写真：Graphs／PIXTA）結婚相談所の経営者として婚活現場の第一線に立つ筆者が、急激に変わっている日本の婚活事情について解説する本連載。今回は、近年、一人暮らしでもペットを飼っている人が増えていることから、飼っていない人とのミスマッチが起こりやすくなっている現象を解説。両者の心理について迫り
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中居氏「SMAPライブ鑑賞」の衝撃
- 2. 広陵が辞退「何も感じない」
- 3. 二階堂ふみ結婚「告白」から8年
- 4. YOSHIKIが謝罪 3文字に失望の声
- 5. 紀子さま 気分は「天皇の母」か
- 6. 母親がアンジェラ・アキだと知る
- 7. 広陵の保護者会「質問上がらず」
- 8. 張本智和 中国監督の態度を批判
- 9. 恋多きカズ&二階堂ふみ 恋愛遍歴
- 10. 公園で男性死亡 事故で搬送辞退?
- 1. 紀子さま 気分は「天皇の母」か
- 2. 公園で男性死亡 事故で搬送辞退?
- 3. 警察来た マックに響く怒号&失望
- 4. 結婚報告 彼女を見た父に異変
- 5. 新宿御苑で「カブトムシ激減」か
- 6. 広陵校長 辞退は「苦渋の決断」
- 7. セコマと重なる「ヤオコー愛」
- 8. 愛子さまと親密な彼は筋肉オタク
- 9. 「目の日焼け」が招く健康リスク
- 10. ソフバン&ドコモ 手数料を値上げ
- 1. 中国 誤侵入の海自艦に警告射撃
- 2. 石破氏 14年前の発言ブーメラン?
- 3. 既読スルー招く絵文字 要注意
- 4. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
- 5. 退職代行 利用者の意外な特徴
- 6. 10歳でおじさんから性被害…硬直
- 7. 日本人の「京都離れ」本当なのか
- 8. ボンタンアメでトイレ不要? 真相
- 9. 橋下徹氏と妹の関係性に驚き
- 10. エアコンの電気代 風量で3倍に?
- 1. 韓国女性用サウナで「人糞」か
- 2. Switch2 なぜ経済制裁の露で流通
- 3. ガザで少年死亡 支援物資が直撃
- 4. 仏女性 巨大な衛星アンテナ設置
- 5. 中国で人気急上昇の「ケール」
- 6. 米大学で古文書窃盗か 男を訴追
- 7. 中国ウルムチ 爆発的な成長ぶり
- 8. ピットブルがお手柄、通行人の助けを借りて意識不明の飼い主を救助 米
- 9. 正恩氏の公開写真に施工不良か
- 10. トランプ氏ら「近日中」に会談へ
- 1. 大量閉店 ヴィレヴァンの現状
- 2. 発達障害が増えた「本当の理由」
- 3. 日本はここから3年間増税地獄か
- 4. 2度の大暴落「12年前の教訓」
- 5. 50代60代が知るべき投資の心得
- 6. IR有力候補に? 日産追浜工場浮上
- 7. 「やるだけ無駄」私募債を解説
- 8. イスラム教 なぜ偶像崇拝禁止?
- 9. トランプ氏 半導体に100%の関税
- 10. プレゼン資料の「図解化技術」
- 1. 新生JDI 社長の「CEO」が説明
- 2. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 3. 既読つけずにLINEを読む最強テク
- 4. 驚異の実力を持つAIエージェント
- 5. 猛暑で自分専用クーラーが登場
- 6. マクドナルド騒動 配達員も不満
- 7. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
- 8. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 9. 35mm F1.4 II APS-Cサイズで登場
- 10. LGが2周年セール 55%オフも
- 11. MV全体がQRコード 新体験に驚き
- 12. LINEを既読スルーする理由を解説
- 13. Adobe Express モバイル版に感動
- 14. 原点回帰 AIの新たなモデル2つ
- 15. LG曲面型ディスプレイが発売へ
- 16. 「REDMAGIC 10S Pro」レビュー
- 17. AIに奪われにくい仕事 結果発表
- 18. 【写真や動画の作例あり】「Awesome Intelligence」を搭載！コスパの優等生「Samsung Galaxy A36 5G」実機レビュー
- 19. シンプルゆえに使い道は無限大。モンベルの防水スタッフバッグが便利すぎる
- 20. ポケットに1TBの高速ストレージ。ケーブル不要のスティックSSD
- 1. 広陵が辞退「何も感じない」
- 2. 広陵の保護者会「質問上がらず」
- 3. 張本智和 中国監督の態度を批判
- 4. 「最悪の結末」広陵の辞退に疑問
- 5. 広陵高校 夏の甲子園大会を辞退
- 6. 夏の甲子園 辞退の広陵が生徒＆保護者に説明会 堀校長「涙をためていた生徒はいた」も「彼らが気持ちを制御して臨んでくれた」
- 7. 津田学園が不戦勝「嬉しくない」
- 8. 藤井七冠 女流棋士新制度に指摘?
- 9. 広陵が甲子園辞退 出場校の反応
- 10. 好奇の目に晒した広陵高校の甘さ
- 1. 中居氏「SMAPライブ鑑賞」の衝撃
- 2. 二階堂ふみ結婚「告白」から8年
- 3. YOSHIKIが謝罪 3文字に失望の声
- 4. 母親がアンジェラ・アキだと知る
- 5. 恋多きカズ&二階堂ふみ 恋愛遍歴
- 6. マツコがイベ欠席 進退懸念も
- 7. マツコ 体の激痛でイベント断念
- 8. 人気ハガキ職人が31歳で死去
- 9. 斉藤慎二被告 生配信で20万円か
- 10. 二階堂ふみが結婚「4649」話題
- 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
- 2. 急にプールを拒否 娘に何が?
- 3. コンビニトイレ 義務感は不要?
- 4. 綾瀬はるか ユニクロCMに賛否
- 5. レイアース 心躍る新作グッズ
- 6. 「磐」はなんて読む？世界自然遺産があることで知られる秋田県の地名！
- 7. 彼氏の乳首に…思わず後ずさり
- 8. ドッグラン後の犬 充実の疲労感
- 9. 「とるだけ育休」発言にがっかり
- 10. 大人女子に人気の「coca」とは