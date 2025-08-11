今日11日から明日12日にかけて、近畿地方では断続的に雨が降るでしょう。局地的にカミナリや突風を伴い、京阪神などの都市部でも、道路が冠水するほどの降り方になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、道路の冠水、川の増水や氾濫に警戒・注意してください。その後、13日(水)からのお盆期間は日差しの戻る所が多いですが、安定して晴れる日は少ないでしょう。今日11日まるで梅雨末期京阪神の都市部でも激しい雨日本