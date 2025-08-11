愛知県岡崎市で40年以上、飼育されてきたアジアゾウの「ふじ子」が7月に死にました。世代を超えて愛された「ふじ子」は多くの人たちの記憶と心に残り続けています。 【写真を見る】「まだいるんじゃないかと…」人間に換算すると80歳 世代を超えて愛されたアジアゾウ「ふじ子」が残したもの愛知・岡崎市 岡崎市の東公園動物園設けられた大きな献花台。7月30日に死んだアジアゾウのふじ子を偲ぶために設置されました。献花台を