作曲家・演出家でもある歌手の椎名林檎が１０日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。次男からアドバイスを受けたことを明かした。２４歳の長男と小学６年生の長女、小学３年生の次男の３児の母である椎名。ライブのナレーションを子どもたちが務めていることが紹介され、次男がナレーション中に「僕がアドバイスすることもある」と発言していたことを突っ込まれると「いきなり歌詞を書こうとし