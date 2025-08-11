Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢·õÆ»¤äÁêËÐ¤Ê¤É¡¢·×£µ¶¥µ»¤¬£´¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿·ÂÎÁà½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ³Ø±¡¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£º´ÇÈ·ëÍè¼ç¾­¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤­¤¿¡£ÁíÂÎ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£