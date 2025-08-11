舘ひろしが主演する映画『港のひかり』より、おじさん（舘）と幸太《眞栄田郷敦・尾上眞秀》の思いの交錯がうかがえる本ポスタービジュアルが解禁された。【動画】元ヤクザのおじさんと少年の激動の人生描く『港のひかり』特報本作は、過去を捨てた元ヤクザと目の見えない少年との十数年を描く、年の差を超えた友情と再会の物語。昨年に公開され数々の映画賞を総なめにした映画『正体』にて第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞