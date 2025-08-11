今朝(11日)は長崎県や熊本県で線状降水帯が発生し、発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。明け方にはレーダーの解析で1時間に100ミリを超えた所も。たった6時間で平年8月1か月の2倍相当の雨が降り、観測史上1位を記録した所もあります。熊本県に大雨特別警報を発表中です。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をし、土砂災害に厳重に警戒してください。長崎県・熊本県で記録的な雨今朝(11日)は、前線が停滞、暖かく