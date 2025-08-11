クマは臆病で甘えん坊？ 野生動物だって感情豊か 見た目は怖いが実は優しい？ 大きくて怖い動物。クマというと、どうしてもそんなイメージが先に立ちます。ところが、クマの行動をじっくり観察してみると、驚くほど臆病で、慎重で、そしてちょっぴり甘えん坊な素顔が見えてきます。 野生のクマの多くは、とても神経質な性格の持ち主です。人の足音や話し声、衣服のにおいにすら敏感に反応し、すぐにその場から離れようと