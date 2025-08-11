[8.10 J1第25節 FC東京 0-1 鹿島 味スタ]FC東京は今季3度目の2連勝こそならなかったが、DF長友佑都は自信を持つ。「やっているサッカーに対しては手応えを感じている」と振り返った。3-2で浦和レッズに勝利した前節から約3週間が経ち、勢いを新たに上位・鹿島アントラーズと対戦した。序盤からFWマルセロ・ヒアンやFW長倉幹樹が最前線でチャンスを作るなか、右SBの長友も鋭い縦突破から決定機を演出。しかし、鹿島守備陣の集中