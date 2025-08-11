今年の夏に海に行きましたか？ 海には波が立っています。さらには海流が流れていたり、外国からのものが砂浜に打ち上げられたりもします。でも、じつはこの海の水には深さ方向には混ざりにくい性質があるといわれたらどうでしょう？この海水に流れについて研究しているのがJAMSTEC付加価値情報創生部門アプリケーションラボの古恵亮さんです。この記事では、海水を模した色水をつくることで、実際に海ではどのようなことが起きて