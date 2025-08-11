「BCNランキング」2025年7月28日〜8月3日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）3位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）6位AQUOS wish