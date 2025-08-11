式典翌日も変わらぬ姿日本人として初の米野球殿堂入りしたイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が9日（日本時間10日）、現役時代に背負った背番号「51」の永久欠番セレモニーに臨んだ。その翌朝の行動に米記者は注目。ファンからも「最も心を動かすアスリート」「彼はまだプレーできる」と驚きと称賛の声が寄せられている。変わらぬ姿がそこにあった。前日に永久欠番セレモニーが行われた本拠地Tモバイ