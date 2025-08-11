子どもの夏休みが中盤に入ってきました。子どもの毎日の昼食メニューに悩んでいるママも多いのではないでしょうか。なるべく手早く、でも栄養はしっかり確保したい……。そんな時に活躍しそうな、作り置きおかずと、市販のストック食品について、ママでもある管理栄養士の浜本千恵さんに教えてもらいました。トマトはできるだけ毎日、食べさせたい食材Q.夏休み中、子どもの昼食に活用できそうな食品を教えてください。浜本さん「