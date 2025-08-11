前田大輔がタイプロメンバーの中で一番モテそうな人を告白し、スタジオで驚きと笑いを呼ぶ場面があった。【映像】タイプロメンバーの中で“一番モテそうな人”常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、