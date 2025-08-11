◇プロ野球セ・リーグ 阪神 5-2 ヤクルト（10日、京セラドーム）阪神は京セラドームで戦うヤクルトの3連戦最終戦に勝利。2連勝でカード勝ち越しを決め、優勝マジックも「29」に減らしました。試合後のヒーローインタビューに登場したのは投打のヒーロー。9回126球の熱投で10勝目をあげた先発・才木浩人投手と、第31号ソロを含む「5打数4安打2打点」の躍動を見せた佐藤輝明選手です。第一声「疲れましたー」と声をあげた才木投手は