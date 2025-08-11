俳優ブラッド・ピット（61）の母ジェーン・エッタ・ピットさんが死去した。84歳だった。元小学校教師であり、後にスクールカウンセラーとして多くの子どもたちに寄り添ってきたジェーンさんは静かに息を引き取ったという。 【写真】在りし日の母ジェーンさんと並ぶブラピ 訃報が伝えられる数週間前、ブラッドは映画「F1/エフワン」のプロモーションのため出演した米番組「トゥデイ」で