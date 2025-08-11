トルコ災害緊急事態対策庁（ＡＦＡＤ）によると、１０日午後７時５３分ごろ（現地時間）、トルコ西部内陸のバルケシル近郊でマグニチュード（Ｍ）６．１の地震が発生した。震源地はトルコ最大の都市イスタンブールから約２００キロ離れており、北緯３９．２５度、東経２８．０７度、震源の深さは１１キロメートルとされている。ＡＦＡＤは、イズミル、マニサ、イスタンブールなど周辺地域でも揺れが観測されたと発表した。トルコ内