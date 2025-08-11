エグザビエル・ブランソン在韓米軍司令官は「在韓米軍は数字が重要なのではなく、配備戦力など能力が重要だ」と述べた。事実上、在韓米軍削減の可能性を排除しない発言であり、韓半島（朝鮮半島）に駐留する在来式戦力の規模を減らし、中国牽制（けんせい）に最適化された方向で在韓米軍を再配置するという米側の「同盟の現代化」要求と重なる内容だ。ブランソン氏は、この関連事項が８月２５日に予定されている韓米首脳会談でも議