11日午前7時20分、京都府と気象台は、京都市北区、京都市左京区、京都市右京区に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・京都市北区・京都市左京区・京都市右京区