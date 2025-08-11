辞めるものか！ねばる石破総理。しかし、タイムリミットは迫っている。水面下では、次期総理をめぐり激しい攻防が繰り広げられている。「辞めるなんて一言も言っていない！」「辞めるなんて一言も言っていない！怒りより先に絶望がくるよ。でも、あんな輩には負けてられない」長年の付き合いがあるジャーナリストの鈴木哲夫氏が電話をすると、石破茂総理はこう怒りをあらわにしたという。7月23日、毎日新聞と読売新聞が「石破