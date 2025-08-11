成田国際空港第2ターミナルに、伝統工芸品店「THE CRAFT JAPAN」が8月7日にオープンした。「食・祭・アート＆アニメ」をテーマに、職人が手掛けた器や雑貨に加え、西陣織とスターウォーズを組み合わせたタペストリーや、南部鉄器とエヴァンゲリオンがコラボレーションした鉄瓶などを取りそろえる。現代の意匠を取り入れた商品も並べ、日本各地のクラフトマンシップを紹介する。場所は本館3階の国際線制限エリア内、出国審査場（北