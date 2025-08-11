クラブツーリズムは、「キハ189系で行く関西貨物線と京都鉄道博物館日帰りの旅」を8月18日に開催する。JR西日本と京都鉄道博物館と連携して実施するもの。キハ189系気動車3両編成を使用し、新大阪駅から神戸貨物ターミナル駅、宮原操車場を経由し、京都鉄道博物館に直接乗り入れる。参加者にはオリジナル記念硬券セットとサボ（行先板）を配布する。京都鉄道博物館ではSLスチーム号の乗車体験や、583系電車と500系新幹線（運転