ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖCEO¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?ÆüËÜ¸ì¤Ç²¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊChief Executive Officer¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ªCEO¤Ï´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î·Ð±ÄÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò»ý¤ÄÎ©¾ì¤Î¿Í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖPDCA¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä