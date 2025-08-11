調査委員会の結果は「シロ」8月8日、「診療報酬を過大に請求している」との疑惑が持たれているホスピス運営会社「アンビスホールディングス」について特別調査委員会による報告書が公表された。その結果は「診療保険請求の要件を満たしていない可能性が高い案件は全体の0.05%程度であり、それ自体も、記録の不整備等に起因する事案であって、架空の事実を捏造したような悪質な不正請求の事案とまでは認められない」というものだっ