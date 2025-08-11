札幌・北警察署は２０２５年８月１０日、性的姿態等撮影未遂の疑いで札幌市北区の自称・自営業の男（３７）を現行犯逮捕しました。男は１０日午後１時５５分ごろ、札幌市北区北２９条西１２丁目の歩道上で、スマートフォンを使用し１０代女性のスカート内を撮影しようとした疑いが持たれています。１０日午後２時ごろ、目撃者から「盗撮している男がいる」と警察に通報がありました。警察によりますと、男はバス停でバ