札幌・厚別署は２０２５年８月１０日、暴行の疑いで東京都豊島区に住む自称・地方公務員の男（３４）を逮捕しました。男は１０日午後８時２０分ごろ、北広島市大曲中央２丁目にある学校敷地内で、６０代男性の胸ぐらをつかむ暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、当時、学校敷地内では祭りが開催されていて、２人は客同士で面識はなかったということです。２人は何らかの理由でトラブルになり、酒に酔っていた男は