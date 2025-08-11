ºòÌë¤«¤é¤±¤µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶å½£ËÌÉô¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬²¿ÅÙ¤âÈ¯À¸¤·¡¢·§ËÜ¸©¤Ç¤ÏÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ¤Ç393¥ß¥ê¤È´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤ÏºÇ¤â¹â¤¤·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÒ³²¤¬´û¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÀÚÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶å½£¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦ÆüÃæ¤âÌÔÎõ¤Ê±«¤Î¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µÜºê¸©¤Ç¤ÏÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÃë²á¤®