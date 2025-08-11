新米ママである佐藤結衣さん（仮名・28歳）は、生後間もない息子、陽太くん（仮名・生後2ヶ月）との新しい生活を、実家の敷地内にあるアパートでスタートさせました。当初は安心感に包まれていたはずのこの場所が、やがて彼女を深い苦悩の淵へと突き落とすことになります。親子の穏やかな日々を脅かす「異音」の始まりとは一体何だったのでしょうか。『新居で起きた騒音トラブル』第1話です。 佐藤結衣さんは、夫の