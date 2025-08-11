ゴーン氏が去ってから、6年以上にわたり収まる気配のない混乱。経営改革も他社との提携話も一向に進まない、その原因は相当に根深い。「倒産寸前」だった1999年に似ている「極めて大きな痛みを伴うが、厳しい経営状況から脱して再び成長するためには、やらなければならないことだと思っている」4月に就任した日産自動車のイヴァン・エスピノーサ新社長は7月15日、会見冒頭でこう説明し、追浜工場（神奈川県横須賀市）での車両生産