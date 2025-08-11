気象庁は11日0時20分、熊本県に大雨特別警報を発表しました。熊本地方を中心に、これまでに経験したことのないような大雨となっています。 【写真を見る】２４時間 雨のシミュレーション九州北部地方１１日(月)午前７時～ 熊本県では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所があるため、１１日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。熊本県や