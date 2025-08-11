この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは小3の娘を持つ母。近ごろ、その娘に放置子らしき同級生が執着してしまったんだとか。平日土日問わず週5で遊びに来たり、18時過ぎてもまだ遊べると帰らなかったりするそうで困っているよう。こういうときどう対応したらよいのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。 放置子な娘の友人に困ってます 放置子ってどこに相談すればいいですか？