『』ソー役のクリス・ヘムズワースが、ドキュメンタリー番組で過酷なスタントに挑戦しようとしたものの、マーベルとディズニーの幹部からNGが出たことを明かした。その背景には、「ソーの撮影前にリスクを負わせるわけにはいかない」という判断があったようだ。米に語っている。 で配信中の「リミットレス with クリス・ヘムズワース」は、ヘムズワースが長寿と健康のための課題