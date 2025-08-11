◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３―２で迎えた６回１死の４打席目はカウント２―２から高めの直球を中前にはじき返した。９試合連続安打中の大谷は、これで３戦連続のマルチ安打とした。また、２死一塁からスミスの打席では初球