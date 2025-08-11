◇わんぱく相撲全国大会（１０日、東京・ひがしんアリーナ）北海道勢では４年生の部で新井元貴（函館）がわんぱく関脇（４強）に輝いた。準々決勝で右上手をがっちり握ると、１６５センチ、９８キロの巨体で抱え込むようにして寄り切った。「四つ相撲は苦手だけど勝てるようになってきた」。準決勝で相手の変化に対応できずに押し出され、「優勝したかった」と悔やんだ。道内では幕内・一山本（３１）＝放駒＝の母校・大野農高で