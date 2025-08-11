戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、いまを戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。航空自衛隊築城基地からは戦時中、多くの隊員たちが戦地へと飛び立ちました。そのそばで暮らし続け、終戦の年に特攻へ向かう隊員を見送った90歳の男性がいます。戦後80年を前に胸に抱く思いがあります。 築城飛行場 航空自衛隊築城基地。90歳の平尾公輔さんは、この基地のそばで暮らし続けています。築