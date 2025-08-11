「ミスター」こと長嶋茂雄さんの勇姿や人柄は、野球人だけでなく取材者にも深い感動を与えた。巨人軍、そして長嶋さんと縁が深かった元日本テレビの大神いずみアナ（56）、馬場典子アナ（51）の2人が思い出を語り合った。【前後編の前編】【写真】「燦燦会」で司会を務めた馬場典子アナと長嶋茂雄さん馬場：長嶋さんが亡くなったことは頭ではわかっているけれど……。今も信じられない思いです。大神：この2〜3年は「お体の具合が