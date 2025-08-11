梅雨明けも早く、記録的な暑さが続く今年の夏。リゾートやプール、アウトドアを楽しむ準備は進んでいますか？阪急うめだ本店では、8階特別室にて「Swimwear Collection 2025」を開催中。トレンド感満載の水着が勢ぞろいし、水際はもちろん、街中でもおしゃれに着こなせる“洋服感覚”の進化系デザインが多数登場しています。ビキニ派にもワンピ派にも、今年らしいこだわりの一着が見つかるはず。 服感覚で着こなす進