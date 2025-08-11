“坂のまち神戸”の魅力を広く発信してもらおうと、神戸市は「坂アンバサダー」を選出、このほど任命式を開き、全国から選ばれた5組に任命証を手渡した。「坂アンバサダー」に選ばれた1人1人に任命証を手渡す久元喜造神戸市長（右）＝2025年8月7日午後、神戸市中央区神戸市は市街地の大部分が山と海に挟まれていることから斜面地が多く、坂のある風景が都市の特徴となっている。そうした特徴を“財産”とし、市は昨年から坂をテ