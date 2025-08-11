建て替えや再開発に欠かせない解体工事は、不動産市況のバロメーターのひとつだ。建設業界ではゼネコンの好調な業績が目立つが、解体工事業の倒産が過去最多ペースをたどっている。安全確保や労働時間の管理など、コンプライアンス遵守が厳しく求められるなか、一部業者のホームページには「格安」や「安価」などの言葉が飛び交う。解体工事業の淘汰の波はどのように押し寄せているのか。小規模企業だが負債は肥大化2025年1-