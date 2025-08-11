お笑いコンビ「ガリットチュウ」福島善成（47）が10日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。腕相撲で大相撲の元大関力士に勝利した。今回は芸能界No.1の腕力を決める新企画「腕相撲トーナメント」が開催され、パワーに自信を持つ8人が登場した。1回戦で福島は握力70キロを誇る怪力自慢のお笑いコンビ「トム・ブラウン」みちおを、わずか1秒38で倒した。圧巻の勝利にMCの千鳥とかまいたちから