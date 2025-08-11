「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、体重無差別で２対２という異例の形式で行われた一戦は、地下格闘技を主戦場とする“琵琶湖の猛人”ゆうと、その息子のあやとが、ＢＤ人気喧嘩自慢の足ポキニキと双子の弟ＦＵＧＡのコンビをＫＯで撃破した。リングで異様な光景が繰り広げられた。父ゆうとが足ポキニキから衝撃の拳乱打で顔面を打