¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼êÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬14Æü¸á¸å1»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¸áÁ°2»þ5Ê¬¡Ë³«»Ï¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤¬14Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¡ÊÆ±15Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬¡Ë³«»Ï¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤È10Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÃæ5Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¿ûÌî¤¬22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ9¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.24¡£Àé²ì¤Ï18»î¹ç¤Ç7¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.30¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë