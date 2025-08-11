ËÜÆü8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á9»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡¢Àï¸å80Ç¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò°ìµó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÅöÈÖÁÈ¡£1Ç¯1¶Ê¡¢80¶Ê¤òµ®½Å¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â³ÆÇ¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªMC¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Î3À¤Âå¤òÂåÉ½¤·ºæÀµ¾Ï¡¢