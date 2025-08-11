◆報知新聞社主催◇ ボーイズリーグ 東商テクノ旗争奪第４回日本少年野球北海道大会 ▽準決勝仙台育英学園秀光１１−１札幌手稲＝４回コールド＝（１０日・札幌円山）１回戦４試合と準決勝２試合が行われ、札幌手稲ボーイズは２年連続の決勝進出を逃した。１回戦で品川ボーイズに６―５で逆転勝ちし、準決勝では仙台育英学園秀光ボーイズに１―１１で敗れた。昨年Ｖの札幌豊平ボーイズも準決勝で日立ボーイズに０―２で惜