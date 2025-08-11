本日8月11日（月）の『くりぃむナンタラ』は、クズ芸人でおなじみのクロちゃん（安田大サーカス）のイメージアップ企画「クロちゃんを知ろう！」が放送される。【映像】「聴いててよくわからない」櫻坂46メンバー、さや香・新山を一刀両断！「話が長い」とガチダメ出し数々のクズエピソードで注目を集めているクロちゃんにもきっと良いところがあるはずということで、有田哲平の進行でクロちゃんに関する問題をクイズ形式で出題。