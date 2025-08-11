アウェーのFC東京戦（2025年８月10日）で鹿島アントラーズに歓喜を呼び込んだのは、途中出場の田川亨介。０−０で迎えた81分、右サイドからの鈴木優磨のダイレクトクロスにいち早く反応し、左足で上手く蹴り込んで決勝点を決めたのだ。相手からすれば防ぎようのない、完璧なコンビネーションだった。試合後、ミックスゾーンで田川との関係性について訊かれた鈴木は「亨介は俺にとってベストパートナー」と言い切った。「彼と一