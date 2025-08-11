フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）が10日に放送された。新企画「腕相撲トーナメント」で怪力自慢のお笑いコンビ「トム・ブラウン」みちお（40）が瞬殺されたことにMCの千鳥、かまいたちの4人が衝撃を受ける場面があった。今回は芸能界No.1の腕力を決める新企画「腕相撲トーナメント」が開催され、パワーに自信を持つ8人が登場した。1試合目に登場したのが、握力70キロを誇るみちおと“芸人界最強”とも言わ